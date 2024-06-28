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Бородина Татьяна Николаева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Бородина Татьяна Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
718-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.07.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.07.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 7 (146)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Прохоров Василий Сильвестров
Отец - Прохоров Сильвестр Епифанов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Прохорова Елена Федорова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бородина Татьяна Николаева, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Михаил Варфоломеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бородин Николай Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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