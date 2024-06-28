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Кошельков Стефан Яковлев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кошельков Стефан Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
715-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
01.07.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 6 (145)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Кошельков Петр Стефанов
Отец - Кошельков Стефан Яковлев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Дарья Васильева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошелькова Пелагея Яковлева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Синицын Матвей Иванов, крестьянин (с. Дубна, Протасовская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кошельков Василий Миронов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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