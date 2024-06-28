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Васильева Агрипина Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Васильева Агрипина Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
713-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.06.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
13.06.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 6 (145)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Васильева Агрипина Иванова
Отец - Васильев Иван Петров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Васильева Евдокия Григорьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Ксения Романова, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкин Авраам Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Гагин Михаил Миронов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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