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Бойташук Анастасия Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Бойташук Анастасия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
712-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Покровка, Кривичской волости вол., Холмскогоа у., Люблинская губ.
Дата крещения
21.05.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 5 (144)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Жлобицкий Константин Николаев
Отец - Жлобицкий Николай Михайлов, крестьянин (с. Охматков, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Мать - Жлобицкая София Григорьева (с. Охматков, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Воспр. - Бойташук Анастасия Иванова, крестьянская жена (д. Покровка, Кривичской волости вол., Холмскогоа у., Люблинская губ.)
Воспр. - Панасюк Емельян Прокопьев, крестьянин (с. Рудка, Княгининская вол., Дубенский у., Волынская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Бойташук Фома Дамианов, крестьянин (д. Покровка, Кривичской волости вол., Холмскогоа у., Люблинская губ.)
Комментарий наборщика
отправлен запрос на добавление НП Покровка
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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