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Мосина Пелагея Леонтиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Мосина Пелагея Леонтиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
710-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.04.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
30.04.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 5 (144)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Мосина Пелагея Леонтиева
Отец - Мосин Леонтий Ефремов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Мосина Мария Александрова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Мосин Василий Леонтьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Плавская Надежда Сергеева, жена псаломщика (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Плавский Семен Николаев, псаломщик (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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