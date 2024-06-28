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Иванов Владимир Корнилиев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Иванов Владимир Корнилиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
709-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
21.04.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
22.04.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 5 (144)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Привезенцев Федор Онисимов
Отец - Привезенцев Онисим Мефодиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Привезенцева Харистина Аристархова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иванова Параскева Флегонтова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Меркулов Афанасий Зотиков, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Иванов Владимир Корнилиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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