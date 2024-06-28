Казакова Евдокия Назарьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова Евдокия Назарьева

Казакова Евдокия Назарьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Казакова Евдокия Назарьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
708-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.04.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
15.04.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 5 (144)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Родионов Николай Иванов
Отец - Родионов Иван Максимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Родионова Екатерина Назарьева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гришин Петр Васильев, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Казакова Евдокия Назарьева, крестьянка (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close