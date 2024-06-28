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Жучкова Евфросиния Григорьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучкова Евфросиния Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
705-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
26.03.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 4 (143)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Жучкова Мария Васильева
Отец - Жучков Василий Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Екатерина Тихонова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Жучкова Евфросиния Григорьева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Королев Трофим Арсеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Жучков Пармен Парменов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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