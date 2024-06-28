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Безменов Семен Ильин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Семен Ильин
Тип записи
о рождении
Номер записи
701-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.02.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
01.03.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 3 (142)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Безменов Антоний Семенов
Отец - Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Безменова Евдокия Иванова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменова Татьяна Матвеева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреев Михаил Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Безменов Федор Антонов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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