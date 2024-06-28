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Меркулова Серафима Яковлева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Меркулова Серафима Яковлева
Тип записи
о рождении
Номер записи
700-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.02.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
дочь-девица
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
02.02.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 3 (142)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Максимов Семен Арсениев
Отец - Максимов Арсений Адрианов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Максимова Евдокия Яковлева (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Меркулова Серафима Яковлева, дочь-девица (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Ревиков Фома Яковлев, крестьянин (д. Абакумова, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Меркулов Афанасий Зотиков, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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