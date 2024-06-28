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Пахомов Платон Семенов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Пахомов Платон Семенов
Тип записи
о рождении
Номер записи
699-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
27.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
27.01.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 3 (142)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Королева Анна Димитриева
Отец - Королев Димитрий Арсеньев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Королева Марфа Егорова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пахомова Анна Арсеньева, крестьянская жена (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Пахомов Платон Семенов, крестьянин (д. Полшево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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