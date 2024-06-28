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Гагин Матвей Федоров

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Матвей Федоров
Тип записи
о рождении
Номер записи
695-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
12.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
12.01.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 2 (141)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Гагин Павел Матвеев
Отец - Гагин Матвей Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Евдокия Давидова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Богданов Леонид Константинов, землевладелец (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Дарья Матвеева, дочь-девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Гагин Матвей Федоров, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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