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Голикова Фекла Львова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Голикова Фекла Львова
Тип записи
о рождении
Номер записи
693-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.01.1912
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
12.01.1912
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1392, лист: 2 (141)
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Моисеев Петр Георгиев
Отец - Моисеев Георгий Глебов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Моисеева Августа Петрова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Голикова Фекла Львова, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Мосин Ефрем Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Голиков Изот Григорьев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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