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Швыркова Александра Ильина

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Швыркова Александра Ильина
Тип записи
о рождении
Номер записи
692-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.12.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
17.12.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 405
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Швыркова Анастасия Стефанова
Отец - Швырков Стефан Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Швыркова Александра Ильина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Михайлин Димитрий Иванов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Швыркова Агрипина Матвеева, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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