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Степочкин Авраам Романов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Степочкин Авраам Романов
Тип записи
о рождении
Номер записи
678-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.09.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
14.09.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 402
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Степочкина София Васильева
Отец - Степочкин Василий Евдокимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Степочкина Елена Никитина (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкин Авраам Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Степочкина Матрона Иванова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Степочкин Петр Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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