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Кочеткова Евфимия Феодосьева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кочеткова Евфимия Феодосьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
677-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.09.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.09.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 402
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Кошелькова Вера Герасимова
Отец - Кошельков Герасим Федоров, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Евфросиния Сергеева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочеткова Евфимия Феодосьева, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Семен Феодосиев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Кочетков Иван Сергеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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