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Григорьев Евграф Григорьев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Григорьев Евграф Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
674-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
30.08.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
31.08.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 402
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Иванушкин Захарий
Мать - Иванушкина Евфимия Федорова, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Григорьева Евфросиния Спиридонова, крестьянская жена (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Казаков Емельян Данилов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Григорьев Евграф Григорьев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: внебрачный, близнец
Примечание / Дополнительно
внебрачный, близнец
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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