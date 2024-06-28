Лавров Платон Давидов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Лавров Платон Давидов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 672-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 12.08.1911
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 14.08.1911
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 402
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Лаврова Анна Платонова
Отец - Лавров Платон Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Лаврова Дарья Васильева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Лаврова Пелагея Платонова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тюрин Никонор Васильев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Лавров Платон Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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