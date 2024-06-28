Лаврова Анна Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврова Анна Платонова

Лаврова Анна Платонова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Лаврова Анна Платонова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
672-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.08.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.08.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 402
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Лаврова Анна Платонова
Отец - Лавров Платон Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Лаврова Дарья Васильева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Лаврова Пелагея Платонова, дочь-девица (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тюрин Никонор Васильев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Лавров Платон Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close