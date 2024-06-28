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Гагина Варвара Авраамова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагина Варвара Авраамова
Тип записи
о рождении
Номер записи
667-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.07.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.07.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 401
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Гагина Ольга Васильева
Отец - Гагин Василий Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Гагина Евфросиния Евфимиева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагин Григорий Авраамов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Гагина Варвара Авраамова, крестьянская девица (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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