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Сигова Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигова Евдокия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
666-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.07.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.07.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 400
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Лавров Михаил Тимофеев
Отец - Лавров Тимофей Давидов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Лаврова Екатерина Яковлева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кошельков Семен Яковлев, крестьянин (с. Ясеновое, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Сигова Евдокия Иванова, крестьянская жена (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Сигов Сергей Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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