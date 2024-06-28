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Казакова Мария Софрониева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Казакова Мария Софрониева
Тип записи
о рождении
Номер записи
665-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.06.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
28.06.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 400
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Казакова Анна Авраамова
Отец - Казаков Авраам Емельянов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Казакова Мария Софрониева (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Казакова Евдокия Назарьева, крестьянка (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреев Михаил Софронов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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