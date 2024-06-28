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Шевелева Соломония Алексеева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелева Соломония Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
662-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.06.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.06.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 400
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Шевелев Петр Семенов
Отец - Шевелев Семен Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Шевелева Анастасия Николаева (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелев Артемий Алексеев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Шевелева Соломония Алексеева, крестьянка (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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