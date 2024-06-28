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Киреев Петр Михайлов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Киреев Петр Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
661-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.06.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
15.06.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 399
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Киреев Тихон Евфимиев
Отец - Киреев Евфимий Иванов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Киреева Мария Семенова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Безменова Евдокия Иванова, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Киреев Петр Михайлов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Безменов Семен Ильин, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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