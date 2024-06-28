Титов Василий Авраамов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Титов Василий Авраамов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 660-р
- Роль персоны
- Упомянутый в записи
- Дата события
- 02.06.1911
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- Губернский секретарь
- Дата крещения
- 03.06.1911
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 399
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Коновалова Агриппина Николаева
Отец - Коновалов Николай Игнатиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Коновалова Екатерина Федорова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Максимов Михаил Александров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Титова Мария Михайлова, жена Губернского секретаря
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Титов Василий Авраамов, Губернский секретарь
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