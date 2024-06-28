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Тимошина Параскева Авраамова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Тимошина Параскева Авраамова
Тип записи
о рождении
Номер записи
656-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.04.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
26.04.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 399
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Тимошин Василий Димитриев
Отец - Тимошин Димитрий Дионисиев, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Тимошина Параскева Авраамова (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Тимошина Анастасия Владимирова, крестьянская жена (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Титов Владимир Авраамов, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Тимошин Василий Петров, крестьянин (с. Свойно, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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