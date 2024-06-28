Бобков Димитрий Егоров
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Бобков Димитрий Егоров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 646-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 19.03.1911
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 20.03.1911
- Священнослужители
- приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 396
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Ремизов Гавриил Васильев
Отец - Ремизов Василий Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Ремизова Александра Максимова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бобков Димитрий Егоров, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сперанская Лидия Ивановна, дочь доктора практиканта (г. Москва, Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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