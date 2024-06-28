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Ремизова Александра Максимова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Ремизова Александра Максимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
646-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.03.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.03.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 396
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Ремизов Гавриил Васильев
Отец - Ремизов Василий Иванов, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Ремизова Александра Максимова (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Бобков Димитрий Егоров, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Сперанская Лидия Ивановна, дочь доктора практиканта (г. Москва, Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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