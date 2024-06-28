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Жучкова Мелания Никифорова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Жучкова Мелания Никифорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
644-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.03.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
14.03.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 396
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Жучкова Мария Трофимова
Отец - Жучков Трофим Филиппов, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Мать - Жучкова Мелания Никифорова (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Королева Агриппина Игнатьева, крестьянская жена (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Воспр. - Строков Онисим Онисимов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Упомянутый в записи - муж воспреемника №2, Королев Арсений Димитриев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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