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Петрухин Феофан Иванов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Петрухин Феофан Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
642-р
Роль персоны
Упомянутый в записи
Дата события
11.03.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.03.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 396
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Кошельков Иоанн Иванов
Отец - Кошельков Иван Тимонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Кошелькова Анна Иванова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Пантюхин Александр Леонтьев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Петрухина Мария Феофанова, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Петрухин Феофан Иванов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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