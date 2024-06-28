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Родионова Феодосия Авраамова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионова Феодосия Авраамова
Тип записи
о рождении
Номер записи
641-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.03.1911
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.03.1911
Священнослужители
приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.3, д.1386, лист: 396
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Родионов Димитрий Димитриев
Отец - Родионов Димитрий Онуфриев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Мать - Родионова Феодосия Авраамова (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Азарушина Александра Васильева, крестьянская дочь (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Воспр. - Кочетков Антон Авраамов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Упомянутый в записи - отец воспреемника №2, Азарушин Василий Филимонов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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