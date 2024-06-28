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Данилушкина Анна Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Данилушкина Анна Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
543-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.09.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
23.09.1910
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Черников , псаломщик Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 491
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 жен
Умерш. - Данилушкина Анна Васильева, крестьянская дочь (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Данилушкин Василий Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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