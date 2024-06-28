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Коновалов Афанасий Николаев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Коновалов Афанасий Николаев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
536-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.04.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
27.04.1910
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от оспы
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 490
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Коновалов Афанасий Николаев, крестьянский сын (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Коновалов Николай Игнатиев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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