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Данилушкин Василий Феофанов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Данилушкин Василий Феофанов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
523-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.02.1910
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
18.02.1910
Возраст (лет)
30
Причина смерти
от чахотки
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 488
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Данилушкин Василий Феофанов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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