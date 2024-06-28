Шевелев Федор Львов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевелев Федор Львов

Шевелев Федор Львов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелев Федор Львов
Тип записи
о смерти
Номер записи
450-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
16.11.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 475
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 муж
Умерш. - Шевелев Василий Федоров, крестьянский сын (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Шевелев Федор Львов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close