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Илюшкин Никонор Дорофеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Илюшкин Никонор Дорофеев
Тип записи
о смерти
Номер записи
430-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
01.06.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Богданово, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Черников , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 472
Полная запись МК
Счёт умерших: 17 муж
Умерш. - Илюшкин Сергей Никоноров, крестьянский сын (с. Богданово, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Илюшкин Никонор Дорофеев, крестьянин (с. Богданово, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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