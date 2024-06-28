Гагин Авраам Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагин Авраам Никитин

Гагин Авраам Никитин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Гагин Авраам Никитин
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
404-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.01.1908
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
08.01.1908
Возраст (лет)
44
Причина смерти
Причина смерти в отношении Судебного Следователя не указана
Священнослужители
Совершал погребение: священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 468
Полная запись МК
Счёт умерших: 1 муж
Умерш. - Гагин Авраам Никитин, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: По внезапной кончине не был исповедован и приобщен
Примечание / Дополнительно
По внезапной кончине не был исповедован и приобщен
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close