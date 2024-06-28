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Моисеев Степан Львов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Моисеев Степан Львов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
391-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.11.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
14.11.1907
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
4
Причина смерти
от недуга
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 466
Полная запись МК
Счёт умерших: 24 муж
Умерш. - Моисеев Степан Львов, крестьянский сын (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Моисеев Лев Иовов, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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