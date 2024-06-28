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Родионова Феодосия Емельянова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Родионова Феодосия Емельянова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
383-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.09.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
06.09.1907
Возраст (лет)
76
Причина смерти
от преклонности лет
Священнослужители
Исповедывал: священник Михаил Никольский с.Ясеновое; Совершал погребение: приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 464
Полная запись МК
Счёт умерших: 19 жен
Умерш. - Родионова Феодосия Емельянова, крестьянская вдова (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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