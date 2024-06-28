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Безменов Иоанн Тихонов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Безменов Иоанн Тихонов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
367-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.04.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
26.04.1907
Возраст (лет)
2
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 461
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 муж
Умерш. - Безменов Иоанн Тихонов, крестьянский сын (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Безменов Тихон Алексеев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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