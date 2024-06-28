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Игнатьева Глафира Иванова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Игнатьева Глафира Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
365-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.04.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
вдова священника
Нас. пункт приписки
с. Старое Павшино, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.
Дата смерти
26.04.1907
Возраст (лет)
70
Причина смерти
от старости
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 461
Полная запись МК
Счёт умерших: 9 жен
Умерш. - Игнатьева Глафира Иванова, вдова священника (с. Старое Павшино, Першинская вол., Алексинский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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