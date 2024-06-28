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Шевелев Сергей Никитин

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Шевелев Сергей Никитин
Тип записи
о смерти
Номер записи
362-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
08.04.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 461
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 муж
Умерш. - Шевелев Кирилл Сергеев, крестьянский сын (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Шевелев Сергей Никитин, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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