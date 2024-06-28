Грачева Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрачева Анастасия Васильева

Грачева Анастасия Васильева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Грачева Анастасия Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
359-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.03.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Солопенки, Солопенская вол., Тарусский у., Тульская губ.
Дата смерти
26.03.1907
Возраст (месяцев)
1
Причина смерти
от слабого телосложения
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 460
Полная запись МК
Счёт умерших: 8 жен
Умерш. - Грачева Анастасия Васильева, крестьянская дочь (д. Солопенки, Солопенская вол., Тарусский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Грачев Василий Ильин, крестьянин (д. Солопенки, Солопенская вол., Тарусский у., Тульская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close