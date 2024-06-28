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Новиков Яков Матвеев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Новиков Яков Матвеев
Тип записи
о смерти
Номер записи
357-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
23.03.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 460
Полная запись МК
Счёт умерших: 5 муж
Умерш. - Новиков Иоанн Яковлев, крестьянский сын (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Новиков Яков Матвеев, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Викторией Дремач

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