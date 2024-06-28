Богданова София Георгиева
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Богданова София Георгиева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 352-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 08.02.1907
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- вдова писца 2 разряда Медынского Уездного Суда
- Дата смерти
- 08.02.1907
- Возраст (лет)
- 70
- Причина смерти
- от удара
- Священнослужители
- Исповедывал: приходской священник Николай Воскресенский; Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 459
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Богданова София Георгиева, вдова писца 2 разряда Медынского Уездного Суда
Примечание: в церковной ограде
- Примечание / Дополнительно
- в церковной ограде
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- Источник
- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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