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Богданова София Георгиева

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Богданова София Георгиева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
352-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.02.1907
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
вдова писца 2 разряда Медынского Уездного Суда
Дата смерти
08.02.1907
Возраст (лет)
70
Причина смерти
от удара
Священнослужители
Исповедывал: приходской священник Николай Воскресенский; Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 459
Полная запись МК
Счёт умерших: 3 жен
Умерш. - Богданова София Георгиева, вдова писца 2 разряда Медынского Уездного Суда
Примечание: в церковной ограде
Примечание / Дополнительно
в церковной ограде
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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