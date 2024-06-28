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Сигов Георгий Кириллов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Сигов Георгий Кириллов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
342-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
14.11.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата смерти
14.11.1906
Возраст (недель)
2
Причина смерти
от слабого телосложения
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Николай Воскресенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 456
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 муж
Умерш. - Сигов Георгий Кириллов, крестьянский сын (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
Отец умерш. - Сигов Кирилл Васильев, крестьянин (д. Володина, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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