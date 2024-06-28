Русаков Потап Фирсов
Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
- ФИО
- Русаков Потап Фирсов
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер записи
- 337-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 03.09.1906
- Приход
- Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
- Губерния прихода
- Тульская
- Уезд прихода
- Одоевский
- Место прихода
- Любень
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Юшково, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата смерти
- 03.09.1906
- Возраст (лет)
- 64
- Священнослужители
- Совершал погребение: приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 455
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Русаков Потап Фирсов, крестьянин (д. Юшково, Глинищевская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: Наден мертвым в дер. Володиной. По внезапной кончине не был исповедан и приобщен. Похоронен по отношению Пристава 2 стана Лихвинского уезда от 4 сентября 1906 г
- Примечание / Дополнительно
- Наден мертвым в дер. Володиной. По внезапной кончине не был исповедан и приобщен. Похоронен по отношению Пристава 2 стана Лихвинского уезда от 4 сентября 1906 г
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- Индексация данных проведена Викторией Дремач
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