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Кондрашов Василий Иосифов

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Кондрашов Василий Иосифов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
336-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
02.09.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
02.09.1906
Возраст (месяцев)
1
Возраст (дней)
6
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Никольский с.Ясеновое , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 455
Полная запись МК
Счёт умерших: 14 муж
Умерш. - Кондрашов Василий Иосифов, крестьянский сын (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Кондрашов Иосиф Романов, крестьянин (с. Любень, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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