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Максимова Евдокия Михайлова

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Максимова Евдокия Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер записи
324-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.05.1906
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
17.05.1906
Возраст (лет)
1
Причина смерти
от оспы
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 453
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 жен
Умерш. - Максимова Евдокия Михайлова, крестьянская дочь (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Отец умерш. - Максимов Михаил Александров, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

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