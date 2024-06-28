Королев Михаил Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Михаил Димитриев

Королев Михаил Димитриев

Из справочника
Метрические книги с. Любень за 1900-1918 годы
ФИО
Королев Михаил Димитриев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
298-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.10.1905
Приход
Церковь Казанской Иконы Божией Матери ц.
Губерния прихода
Тульская
Уезд прихода
Одоевский
Место прихода
Любень
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата смерти
23.10.1905
Возраст (лет)
64
Причина смерти
скоропостижно
Священнослужители
Совершал погребение: приходской священник Михаил Сретенский , Исправляющий должность псаломщика Семен Плавский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93, оп.1, д.3344, лист: 429
Полная запись МК
Счёт умерших: 26 муж
Умерш. - Королев Михаил Димитриев, крестьянин (с. Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.)
Примечание: Неисповедан и неприобщен, а погребен по ведению Станового Пристава Одоевского 2 стана
Примечание / Дополнительно
Неисповедан и неприобщен, а погребен по ведению Станового Пристава Одоевского 2 стана
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Викторией Дремач

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close